В России разрабатывают систему слежения за квадрокоптерами

В 2024 году в России может запуститься интерактивная карта с данными о полетах квадрокоптеров и других беспилотников. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на Росавиацию. Сервис описывается как аналог программы для мониторинга перемещений самолетов Flightradar24.

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Разработкой системы займутся концерн «Алмаз-Антей», а также ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». В основу сервиса может лечь уже работающая система представления планов полетов по интернету и телефонной сети общего пользования от «Госкорпорации по ОрВД». Рассматривается и другая база – разрабатываемая с 2019 года система для контроля совместного движения самолетов и беспилотников RUTM.

Оценка стоимости проекта будет завершена после определения основы для новой системы. При этом «Ведомости» пишут, что общая сумма инвестиций только в RUTM уже достигла отметки в 2 млрд руб.