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Ученые СПбГУ по-новому рассчитали причину резких смен климата в Арктике

Причиной резких перепадов температуры в Арктике могут быть изменения параметров земной атмосферы, происходящие в течение более чем 16 суток, выяснили в ходе экспериментов ученые Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ).

Ученые СПбГУ по-новому рассчитали причину резких смен климата в Арктике
© РИА Новости

Физики СПбГУ применили методы математического моделирования для изучения влияния на глобальную циркуляцию атмосферы ряда планетарных волн (давление, плотность, температура, скорость ветра) с периодами от трех до 16 суток, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Кроме того, эксперты изучили влияние планетарной волны с периодом в 16 суток. Эта волна часто наблюдается в атмосфере и становится особенно сильной зимой в северном полушарии. Прежде подобные волны исследовали за счет данных, получаемых со спутников и радаров, но никто не оценивал вклад 16-дневной волны в изменение скорости ветра и температуры на Земле.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что эти волны могут вызывать возмущения в стратосфере, что способно привести к экстремальным потеплениям и похолоданиям в Арктике и в умеренных широтах.

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