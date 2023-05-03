В Совете Федерации предложили ввести налог на роботов

В будущем бизнес, применяющий достижения робототехники для замещения человека, следует обложить дополнительным налогом, который пойдет на выплаты оставшимся без работы людям. Такое предложение в разговоре с РИА Новости высказала член Совета Федерации и партии ЛДПР Елена Афанасьева.

Она напомнила, что уже сейчас страх перед нейросетями входит в национальный индекс тревожности — граждане боятся, что искусственный интеллект будет постепенно выдавливать их из профессий. Поэтому следует готовиться к тому, чтобы обеспечить достойный уровень жизни россиян в новых цифровых реалиях.

По словам сенатора, налог на роботов станет лучшим источником для выплат. Благодаря автоматизации компании смогут сэкономить столько средств, что будут получать прибыль даже с учетом возросшего налогообложения. Кроме того, добавила Афанасьева, природные богатства страны «легко позволят ввести безо всякого ущерба для экономики».

Представительница ЛДПР считает, что все развитые страны по мере развития технологий будут вынуждены переводить работников на сокращенную рабочую неделю и вводить безусловный базовый доход. Таким образом, сборы с компаний позволят ввести пожизненную пенсию для каждого, которая сможет обеспечить базовые потребности — еду, одежду коммунальные услуги, возможность образования и досуга. Эта тема, заключила сенатор, в ближайшие десятилетия станет ключевой, а ЛДПР намерена с удвоенной силой защищать права граждан от нападок технократов.