Маск рассказал о проблеме при саморазрушении ракеты Starship

Генеральный директор SpaceX Илон Маск раскрыл подробности о саморазрушении космического корабля Starship и ускорителя Super Heavy.

Началось всё с того, что гигантский 120-метровый комплекс ракеты и ускорителя взлетел с космодрома компании в Южном Техасе. И только через 40 долгих секунд неконтролируемого падения через небо SpaceX смогла активировать систему прекращения полёта ракеты.

По словам Маска, ракета не сразу отреагировала на команду самоуничтожения из-за энергетического события, вызвавшего отказ нескольких двигателей ракеты.

Это шокирующее открытие, учитывая уровень риска, подтверждает теорию о том, что SpaceX могла спешить с запуском ракеты, не проведя должного анализа.