$79.96-0.5587.66-0.72

Илон Маск: Starship не отреагировал на команду самоуничтожения с первого раза

Генеральный директор SpaceX Илон Маск раскрыл подробности о саморазрушении космического корабля Starship и ускорителя Super Heavy.

Маск рассказал о проблеме при саморазрушении ракеты Starship
© globallookpress.com

Началось всё с того, что гигантский 120-метровый комплекс ракеты и ускорителя взлетел с космодрома компании в Южном Техасе. И только через 40 долгих секунд неконтролируемого падения через небо SpaceX смогла активировать систему прекращения полёта ракеты.

По словам Маска, ракета не сразу отреагировала на команду самоуничтожения из-за энергетического события, вызвавшего отказ нескольких двигателей ракеты.

Это шокирующее открытие, учитывая уровень риска, подтверждает теорию о том, что SpaceX могла спешить с запуском ракеты, не проведя должного анализа.

Маск признал, что «разрушение баков заняло слишком много времени» и добавил, что «структурные запасы ракеты оказались лучше, чем ожидалось». Для следующей попытки компания учтёт этот опыт и гарантирует, что «ракета взорвется немедленно, если потребуется прекратить полёт».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий