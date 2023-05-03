В РФ нейросеть научили выявлять мошеннические банковские транзакции

В России создали нейросеть для выявления мошеннических банковских транзакций
Созданная российскими учеными нейросеть способна в автоматическом режиме выявлять подозрительные финансовые транзакции для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщает ТАСС.
Разработка велась учеными из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Система работает по принципу глубокого обучения и учитывает такие параметры, как тип и номер банковской карты, информацию о ее владельце, данные о получателе денежных средств, каким образом была проведена транзакция (через банковское приложение или иным способом), а также выявляет тонкие закономерности в истории переводов и операций.
«Если человек открыл счет в банке полгода назад и за этот период времени средняя сумма транзакций за день составляла 1 000 рублей, после чего в один день он получил денежные переводы в сумме 30 000 рублей, вероятность того, что нейронная сеть отнесет этого человека к классу мошенников, возрастет», — поясняют ученые.
В ходе испытаний система показала высокую эффективность и была признана пригодной к практическому применению. По мнению создателей, нейросеть может быть первым контуром защиты клиентов банка и служить для обнаружения противоправных действий.