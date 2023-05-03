В РФ нейросеть научили выявлять мошеннические банковские транзакции

«Если человек открыл счет в банке полгода назад и за этот период времени средняя сумма транзакций за день составляла 1 000 рублей, после чего в один день он получил денежные переводы в сумме 30 000 рублей, вероятность того, что нейронная сеть отнесет этого человека к классу мошенников, возрастет», — поясняют ученые.