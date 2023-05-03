Искусственный интеллект: спаситель или враг человечества?

Еще пару лет назад большинство россиян были уверены, что искусственный интеллект (ИИ) заменит только рутинные профессии, но сегодня компьютерный разум вовсю занимается творчеством, а в кабмине говорят, что уже в 2024 году доля ИИ в отечественной экономике достигнет 50 процентов. Так что пришло время установить четкие правила игры и обозначить границы использования ИИ, уверены законодатели. Эксперты же призывают, не боясь, впустить новые технологии в свою жизнь, изучать их, чтобы в конце концов поставить себе на службу и не остаться на обочине прогресса.

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Как отключить электронный мозг

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Во всем мире сейчас только и разговоров, что про нейросеть ChatGPT. С ее помощью студенты пишут дипломы, специалисты перелопачивают массивы информации, а пользователи соцсетей, даже дети, — развлекаются. Разработчикам же, похоже, уже не до смеха: в конце марта больше тысячи заокеанских экспертов, включая Илона Маска, потребовали ввести мораторий на обучение мощных нейросетей, так как неконтролируемый прогресс в этой области может стать опасным для человечества. Они призвали все лаборатории, исследующие ИИ, хотя бы на шесть месяцев прекратить тренировки систем мощнее GPT-4.

Кодекс этики искусственного интеллекта действует в России с 2021 года. Он содержит 33 пункта, это своеобразные «не убий, не укради» для ИИ: в документе обозначена сугубо человеческая ответственность за моральные риски разработки и внедрения технологии, зафиксирована необходимость учета гуманистической направленности разработок. То есть они не должны препятствовать, но призваны способствовать совершенствованию личности человека, его когнитивных способностей и сохранности человеческой цивилизации и культуры.

Кодекс этики подписали более ста организаций, в том числе государственных, но документ носит рекомендательный характер, что-то вроде добрых советов. Впрочем, возможно, скоро это изменится — вопрос разработки федерального закона об ИИ поднимают регулярно. «Этический кодекс в сфере ИИ со временем должен стать обязательным документом — добровольных ограничений уже недостаточно, — сказала «Парламентской газете» сенатор Ирина Рукавишникова. — Необходимо прописать четкие правила, обязательные для соблюдения. Прежде всего ограничить использование ИИ в тех отраслях, где он может причинить вред здоровью и жизни. Каждый из нас должен быть осведомлен об использовании технологий ИИ, об алгоритме их действия. У каждого должно быть право выбора — применять такие технологии или нет».

С сенатором согласен и член президентского Совета по правам человека, известный эксперт в сфере ИИ Игорь Ашманов. При любом взаимодействии с нейросетями человека должны об этом предупреждать, уверен он. Пока этого не происходит, и пробиться к оператору при звонке, например, в банк практически невозможно: вашу проблему до последнего будет пытаться решить робот, и тут уж у кого окажется больше терпения.

Ашманов, возглавляющий рабочую группу по разработке Цифрового кодекса, уверен, что принимать документ нужно как можно скорее. «Документ готов, — сообщил он «Парламентской газете». — В него уже несколько раз вносили правки по предложениям разных ведомств, и очевидно, что этот процесс будет продолжаться, поскольку ситуация быстро меняется. Но общие рамки все же следует задать и от них отталкиваться».

Восстание машин не за горами

В России, по данным системы анализа больших данных Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, сегодня представлен весь набор базовых ИИ-технологий и продуктов. Наша страна входит в двадцатку государств в области исследований ИИ, но доля пока невысока — 2,4 процента. Лидером по количеству патентов в области ИИ является Китай: 65 процентов.

Продукты российских компаний — приложения «Шедеврум» или Kandinskiy — ставят рекорды по динамике скачиваний. Наши спецы первыми в мире научили искусственный разум не только рисовать, но и оживлять картинки, то есть нейросеть может создавать видео по запросу пользователей. Развлечения со встроенным ИИ позволяют людям поближе познакомиться и привыкнуть к технологии.

О нейросетях, согласно свежему опросу ВЦИОМ, слышали 63 процента россиян, но только 12 процентов респондентов сказали, что в них разбираются. При этом около трети наших соотечественников верят, что в ближайшие десятилетия нейросети выйдут из-под контроля и произойдет восстание машин.

Но пока ИИ служит нам верой и правдой. В Подмосковье в десять раз выросла точность выявления лесных пожаров, нейросеть эффективно анализирует ЭКГ пациентов клиник в разных регионах, машинное зрение помогает контролировать качество деталей авиационных двигателей, ИИ помогает наладить логистику интернет-магазинам. На технологиях ИИ работает весь беспилотный транспорт.

Не изучать искусственный интеллект сегодня — значит стоять в стороне не просто от прогресса, а от самой жизни, уверена член Совета по цифровой экономике Совета Федерации, руководитель направления «Искусственный интеллект» Университета-2035 Национальной технологической инициативы Надежда Сурова. «Это как с политикой: если ты ей не занимаешься, то она занимается тобой, — сказала «Парламентской газете» эксперт. — Причем ИИ сегодня интуитивно понятен, изучить его могут и дети, и сильно взрослые люди. От развлечений нетрудно перейти к полезным функциям: ИИ может не просто найти любую информацию по запросу, но обработать ее и представить в нужном виде. Это может пригодиться каждому. Технология настолько умная, что с ее помощью можно даже писать программный код, что еще недавно считалось прерогативой исключительно человека».

С ИИ за баранкой

Постигать цифровые профессии можно в любом возрасте. Возможности для этого создает государство. В школах с прошлого года действует проект «Код будущего»: старшеклассники на дополнительных занятиях могут изучать языки программирования, в том числе дистанционно. В вузах открывают «Цифровые кафедры», на которых можно получить знания в сфере IT в дополнение к основной образовательной программе. Кроме того, за последние годы количество бюджетных мест для айтишников в российских вузах удвоили. Для взрослых людей действует проект «Цифровые профессии», пройти бесплатное обучение могут люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Но даже если у человека все хорошо, обучение не очень дорогое.

Добавить IT-компонент можно практически в любую специальность, отметила Надежда Сурова: «Я крайне советую всем студентам это делать. Сочетания «маркетинг + IT», «медицина и IT» — очень перспективные. Узнайте про «цифровые кафедры» в вашем вузе. Учиться можно и дистанционно».

Большая доля ИИ сегодня в госуправлении. Законы нейросети пока не пишут, но сильно облегчают работу чиновникам, рассказал «Парламентской газете» сенатор Константин Долгов. Российский портал госуслуг и в целом автоматизация бюрократической машины в нашей стране — одни из лучших в мире. Но и здесь машинному разуму нужно обозначить границы, уверен Долгов: «Глубина очеловечения ИИ — пока для нас серая зона. Мы не до конца знаем, способны ли такие технологии наносить вред, сознательно или нет, поэтому вопрос контроля — ключевой. Человек всегда должен идти на шаг впереди. Кроме того, следует разработать механизм восстановления прав, нарушенных ИИ. Над этим сегодня работают эксперты, этим озабочены и в Совете Федерации».

Что касается профессий, которые заменит ИИ, то к этому нужно быть готовым, добавил Константин Долгов. Примерный прогноз на этот счет есть, поэтому государство принимает меры, организуя программы переподготовки. Учить оставшихся без работы по вине ИИ людей нужно бесплатно, считает сенатор.

Не видит угрозы массовых сокращений и Ирина Рукавишникова: «Стоит ожидать, что на место одних профессий придут другие, более востребованные в эпоху ИИ. Но важнее, мне кажется, подумать о том, как ИИ может помочь и облегчить выполнение профессиональных задач уже сейчас».

Практический совет дала Надежда Сурова: искать IT-профессию нужно в своей сфере. Например, если вы работаете таксистом, то с развитием беспилотного транспорта вскоре можете лишиться занятости. «Но можно стать инспектором по такси и контролировать работу беспилотника. Выиграют те, кто раньше других это поймет и станет изучать ИИ-технологии».

Россия войдет в закрытый клуб

Активно используют ИИ в промышленности. Машинное зрение помогает анализировать добываемую в шахтах руду. Сложные алгоритмы рассчитывают сроки выхода оборудования из строя, ИИ контролирует погрузочно-разгрузочные работы, логистику и другие техпроцессы. Отдельная задача — управление человеческим ресурсом, автоматический контроль смен, усталости сотрудников, качества их труда. ИИ может все это проанализировать, но управленческие решения всегда остаются за руководителем.

Внедрение ИИ в отечественной экономике сегодня составляет около 20 процентов, к 2024 году план — не менее 50 процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы 7 апреля. Глава Правительства подчеркнул, что эта величина измеряется непросто.

Есть и другие оценки. Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, только 5,7 процента российских организаций в своей деятельности применяют технологии на основе искусственного интеллекта. Одно из наиболее частых использований ИИ — интеллектуальный анализ данных и обработка естественного языка: это различные виртуальные помощники и чат-боты. Второе место по распространенности занимает компьютерное зрение — его используют преимущественно в производственных процессах. Исследователи отметили, что внедрение ИИ-систем требует радикальной перестройки бизнес-процессов и значительных финансовых вложений: позволить себе подобные проекты пока могут лишь крупные игроки. Лидирующие позиции занимают организации финансового сектора — банкирам ИИ помогает анализировать кредитные истории клиентов и принимать решение о выдаче займа.

Достичь 50-процентного внедрения ИИ в экономику к 2024 году — цель амбициозная, но достижимая, считает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. «Это потребует значительных усилий со стороны Правительства, бизнес-сектора и научно-технического сообщества, разработки и реализации соответствующих стратегий, политик и мер поддержки, не стоит забывать про этические и правовые аспекты использования искусственного интеллекта, поэтому впереди много работы», — сказал эксперт.

Показатель внедрения искусственного интеллекта необходимо оценивать не только количественно, но и качественно, учитывая влияние на экономику, общество, трудовой рынок и другие аспекты, добавил Казанцев.