Ученые опровергли, что сланцы Посидония стали золотистыми из-за "золота дураков"

Сланцы Посидония с отпечатавшимися аммонитами приобрели золотистый оттенок не из-за «золота дураков». Об этом сообщает Техасский университет в Остине.

© Sinjini Sinha/ The University of Texas at Austin

Сланцы Посидония — это найденные на территории Германии ископаемые, сформировавшиеся в раннеюрском периоде 183 млн лет назад. Во многих из них отпечатались живые организмы, в том числе моллюски-аммониты и кальмары. При этом часть аммонитов имеет явно выраженный золотистый оттенок, который ранее связывали с минералом пиритом (дисульфидом железа), «золотом дураков».

Роуэн Мартиндейл и его коллеги провели их анализ и выяснили, что это не так. Исследователи обнаружили, что окаменелости в основном состоят из фосфатных минералов, хотя окружающая черная сланцевая порода была усеяна микроскопическими скоплениями кристаллов пирита, называемыми фрамбоидами.

«Для некоторых образцов я насчитал 800 фрамбоидов на окружающей породе, в то время как на окаменелостях их было три или четыре», — сообщил один из авторов.

Тот факт, что пирит и фосфат обнаруживаются в разных местах образцов, важен, потому что он раскрывает ключевые детали среды окаменения. Пирит образуется в бескислородной среде, но фосфатные минералы нуждаются в кислороде. Исследование предполагает, что, хотя бескислородное морское дно создает основу для окаменения, защищая от разложения, для запуска химических реакций, необходимых для окаменения, потребовался кислород.

«Долгое время считалось, что отсутствие кислорода способствует исключительной сохранности, но напрямую это не помогает. Это помогает создать среду, способствующую более быстрому окаменению, что приводит к сохранению [отпечатка живого организма], но именно насыщение кислородом улучшает сохранность», — резюмируют ученые.