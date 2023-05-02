Химики смоделировали синтез "строительных блоков" жизни на ранней Земле

Солнечная активность могла стать фактором, который поспособствовал зарождению жизни на Земле. Об этом сообщает NASA.

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Чтобы выяснить, как на Земле зародилась жизнь, ученые пытаются найти объяснение, как образовались аминокислоты — «строительный материал» белков и всех организмов, имеющих клетки. В середине XX века была проведена серия лабораторных опытов с «первобытным бульоном» на древней Земле — ученые смоделировали древний океан, атмосферу и разряды молний сообразно знаниям своего времени. С тех пор ученые узнали, что аммиака (NH3) и метана (CH4) в атмосфере было гораздо меньше, чем считалось. Вместо этого воздух Земли был наполнен двуокисью углерода (CO2) и молекулярным азотом (N2), для распада которых требуется больше энергии. Эти газы все еще могут порождать аминокислоты, но в значительно меньших количествах.

Теперь Владимир Айрапетян и его коллеги провели опыты, которые доказали, что энергию для необходимых жизни химических реакций могла дать активность Солнца. Авторы создали смесь газов, соответствующую атмосфере ранней Земли. Они смешали углекислый газ, молекулярный азот, воду и добавили в эту смесь разное количество метана (доля метана в ранней атмосфере Земли неизвестна, но считается низкой). Они «стреляли» в газовые смеси протонами, которые имитировали частицы солнечного ветра, или «поджигали» их искровыми разрядами для моделирования молний.

Выяснилось, что при облучении потоком протонов смеси с долей метана выше 0,5% в резервуаре образуются аминокислоты и карбоновые кислоты. В то же время, для получения аналогичных аминокислот под действием искровых разрядов доля метана должна быть доведена до 15%, что считается крайне высоким значением.