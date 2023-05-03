Ученые смоделировали, как инопланетяне «слышат» Землю в радиодиапазоне

Ученые выяснили, как для гипотетических инопланетян может выглядеть радиошум, генерируемый миллиардами мобильных телефонов. Об этом сообщает Институт SETI.

© SETI@home/Wikimedia Commons

Во второй половине XX века среди ряда астрономов и активистов была популярна идея поиска внеземной разумной жизни с помощью радиотелескопов. Они исходили из того, что человеческая цивилизация активно использует радиосвязь, исходя из чего можно предположить, что другая цивилизация с аналогичным или более высоким уровнем развития также ее использует. В свою очередь, гипотетически работу земного радиопередатчика можно «услышать» даже со звезд в десятках и сотнях световых лет.

Радиофизик Рамиро Саиде и его коллеги смоделировали, как «утечка» сигнала с вышек сотовой связи должна будет восприниматься с близлежащих звезд, включая звезду Барнарда, находящуюся в шести световых годах от Земли. Модель учитывает общую энергию сигнала в разное время суток, которая меняется по мере того, как сотовые вышки заходят за горизонт и поднимаются из-за него. Расчет показал, что если гипотетическая инопланетная цивилизация находится на уровне развития земной или чуть выше, выделить этот сигнал ей будет непросто.

В то же время, это должно быть принципиально возможным.

«Я слышал, как многие коллеги предполагают, что в последние годы Земля становится все более бесшумной в радиодиапазоне — утверждение, которое я всегда оспаривал. Хотя это правда, что сегодня у нас меньше мощных теле- и радиопередатчиков, системы мобильной связи по всему миру становятся все более распространенными. В то время как каждая система по отдельности представляет собой относительно маломощный радиоисточник, в сумме энергия их сигналов велика», — заявил Майк Гарретт, один из авторов работы.