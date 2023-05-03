$79.96-0.5587.66-0.72

Ученые смоделировали, как Земля должна выглядеть для инопланетян в радиодиапазоне

Ученые выяснили, как для гипотетических инопланетян может выглядеть радиошум, генерируемый миллиардами мобильных телефонов. Об этом сообщает Институт SETI.

Ученые смоделировали, как инопланетяне «слышат» Землю в радиодиапазоне
© SETI@home/Wikimedia Commons

Во второй половине XX века среди ряда астрономов и активистов была популярна идея поиска внеземной разумной жизни с помощью радиотелескопов. Они исходили из того, что человеческая цивилизация активно использует радиосвязь, исходя из чего можно предположить, что другая цивилизация с аналогичным или более высоким уровнем развития также ее использует. В свою очередь, гипотетически работу земного радиопередатчика можно «услышать» даже со звезд в десятках и сотнях световых лет.

Радиофизик Рамиро Саиде и его коллеги смоделировали, как «утечка» сигнала с вышек сотовой связи должна будет восприниматься с близлежащих звезд, включая звезду Барнарда, находящуюся в шести световых годах от Земли. Модель учитывает общую энергию сигнала в разное время суток, которая меняется по мере того, как сотовые вышки заходят за горизонт и поднимаются из-за него. Расчет показал, что если гипотетическая инопланетная цивилизация находится на уровне развития земной или чуть выше, выделить этот сигнал ей будет непросто.

В то же время, это должно быть принципиально возможным.

«Я слышал, как многие коллеги предполагают, что в последние годы Земля становится все более бесшумной в радиодиапазоне — утверждение, которое я всегда оспаривал. Хотя это правда, что сегодня у нас меньше мощных теле- и радиопередатчиков, системы мобильной связи по всему миру становятся все более распространенными. В то время как каждая система по отдельности представляет собой относительно маломощный радиоисточник, в сумме энергия их сигналов велика», — заявил Майк Гарретт, один из авторов работы.

В дальнейшем авторы планируют смоделировать «подслушивание» инопланетянами сигналов радаров, Wi-Fi, мобильных телефонов и спутников.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий