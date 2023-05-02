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Apple защитит пользователей от своего же гаджета

Компании Apple и Google объявили о совместной разработке нового стандарта безопасности, который поможет в борьбе со слежкой за людьми с помощью трекеров по типу AirTag. Об этом говорится на официальном сайте Apple.

Apple и Google разработают стандарт безопасности для защиты от слежки с помощью трекеров
© Apple

Новый стандарт безопасности будет применяться к таким устройствам, как AirTag, Galaxy SmartTag и другим. Среди поддержавших инициативу компаний — Samsung, Tile, Chipolo, Eufy Security и Pebblebee. Планируется, что стандарт разработают к концу 2023 года, и он будет интегрирован в iOS и Android.

В настоящее время смартфоны iPhone уведомляют о присутствии чужих AirTag поблизости, а для Android Apple выпустила специальное приложение, которое обнаруживает AirTag в окружении пользователя.

Умные трекеры неоднократно использовались для незаконной слежки за людьми. В сети всплывали случаи, когда преследователи прятали трекеры в сумках или машинах жертв.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что полиция Нью-Йорка бесплатно раздает водителям гаджет Apple для борьбы с угонами.

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