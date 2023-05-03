Российские учёные разработали новую высокопрочную сталь

Российские учёные создали новую сталь, устойчивую к экстремальным воздействиям и износу. Добиться такого качества материала авторам работы удалось благодаря правильному подбору легирующих добавок. Разработка также позволяет упростить и удешевить процесс производства высокопрочной стали за счёт отказа от механической обработки стальных заготовок. Подобранный комплекс добавок можно варьировать, чтобы получать сталь с разным набором характеристик.

Учёные из Института цветных металлов Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новую высокопрочную сталь, устойчивую к экстремальному износу. Добиться этого удалось путём точного подбора специальных химических добавок. Об этом RT сообщили в Минобрнауки РФ. Результаты исследования опубликованы в журнале Metallurgist.

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За основу авторы работы взяли сталь Гадфильда — легированную сталь с высоким содержанием углерода и марганца. Благодаря высокой износостойкости и устойчивости к стиранию она давно применяется в разных областях промышленности — например, при изготовлении деталей горного оборудования и даже гусениц танков.

По словам учёных, чтобы легированная сталь получила свои свойства — низкую теплопроводность, высокую ударную вязкость и износостойкость, — требуется многократная термообработка материала или упрочнение его с помощью взрывных или электрофизических методов. Такие операции отнимают ресурсы и время, а также небезопасны для рабочих.

Как пояснили авторы исследования, этап механической обработки стали можно существенно сократить, если правильно подобрать состав легирующих добавок. Это также удешевит и ускорит процесс выпуска высокопрочной стали.

Учёные проанализировали влияние различных легирующих добавок (марганца, кремния и хрома) на свойства стали. Затем при помощи методов математической статистики и прогнозирования были определены наиболее перспективные пропорции химических добавок, способные улучшить качества стали. Применив полученные данные, авторы работы выплавили в промышленных условиях целую линейку литых заготовок с разными комбинациями легирующих добавок.

По итогам исследования физических свойств образцов учёные определили оптимальный состав добавок, который обеспечит готовым стальным изделиям длительный срок службы и максимальную выносливость.

«Мы определили оптимальный химический состав стали 110Г13Л (стали Гадфильда), учитывая требования к величине ударной вязкости, проанализировали данные по диапазону основных элементов. Методы математической статистики подтвердили, что уточнённый химический состав будет действительно хорош для применения в экстремальных условиях», — объяснил RT соавтор исследования, старший научный сотрудник лаборатории физикохимии металлургических процессов и материалов СФУ Александр Косович.