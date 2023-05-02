Обнаружены две новые суперземли

Международная группа астрономов обнаружила две экзопланеты типа «суперземля», которые вращаются вокруг соседнего с Солнечной системой красного карлика TOI-2095. Об открытии сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

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Планеты были найдены с помощью космического телескопа TESS, который проводит поиск внесолнечных небесных тел методом транзита — выявлением падения яркости звезд, вызванного прохождением крупного объекта на фоне диска светила. Фотометрические наблюдения и измерения лучевой скорости звезды TOI-2095 доказали, что транзитные сигналы в ее случае имеют планетарную природу.

Ближайшая к звезде экзопланета, получившая обозначение TOI-2095 b, находится примерно в 0,1 астрономической единицы (а.е.) от нее. Она примерно на 25 процентов больше Земли и имеет период обращения 17,66 дня. Равновесная температура TOI-2095 b оказалась равной 347 кельвинов, а ее масса не более чем в 4,1 раза больше массы Земли.

Вторая планета в системе, TOI-2095 c, имеет радиус около 1,33 радиуса Земли и обращается вокруг своего хозяина каждые 28,17 дня на расстоянии около 0,137 а.е. от него. TOI-2095 c имеет равновесную температуру примерно 297 кельвинов, а ее максимальная масса, по расчетам, составляет 7,4 массы Земли.