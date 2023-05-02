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WhatsApp разрешил слушать голосовые сообщения за пределами чата

В WhatsApp для Windows можно будет менять обои в чатах
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В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь пользователи могут прослушивать голосовые сообщения даже вне чата приложения.

Для этого нужно обновить свое приложение до версии 2.2316.2.0 (на данный момент это бета-версия приложения). Также новым функционалом могут воспользоваться владельцы Windows, обновление уже загружено в магазин приложений Microsoft Store. Теперь пользователь может включить голосовое сообщение и выйти из чата, где оно было получено, параллельно занимаясь другими делами.

Ранее мессенджер WhatsApp получил функцию переноса переписки в чатах.

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