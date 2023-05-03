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В бета-версии WhatsApp для Windows появилась возможность менять обои в чатах

Разработчики WhatsApp выпустили новую бета-версию мессенджера для Windows, в которой появилась возможность смены обоев в чатах. Об этом сообщает издание WABetaInfo.

В WhatsApp для Windows можно будет менять обои в чатах
© globallookpress.com

Для изменения фона в чатах нужно скачать из Microsoft Store версию WhatsApp под номером 2.2316.2.0. После установки нужно перейти в настройки, выбрать пункт «Персонализация» и применить один из 15 доступных цветов обоев.

На текущий момент функция работает со значительными ограничениями. Во-первых, выбранный цвет фона автоматически применяется ко всем чатам. Во-вторых, пока WhatsApp не позволяет использовать в качестве обоев фотографии и другие пользовательские изображения.

WABetaInfo пишет, что на данный момент версия 2.2316.2.0 доступна для скачивания только в ограниченном числе регионов. Журналисты надеются, что позже она станет доступна глобально.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что мессенджер WhatsApp для Windows получил обновление под номером 2.2316.2.0, в котором помимо всего прочего появилась функция прослушивания голосовых сообщений за пределами чатов.

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