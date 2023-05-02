$80.51-1.0588.37-1.83

В России разработали «глаза» для речных и морских судов

Российские инженеры разработали устройство технического «зрения» для морских и речных судов, включая катера и моторные лодки. В перечень судов, на которые может быть установлено такое оборудование, входят и водные беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Фонда поддержки проектов НТИ.

В России разработали «глаза» для речных и морских судов
© Ferra.ru

Устройство менее чем за секунду на расстоянии 700 метров может обнаружить препятствие и сразу определит его опасность. Все объекты, препятствующие движению, будут разделяться на две категории: опасные — сети, мели, брёвна, а также неопасные — птицы и мусор.

Экипажу судна не нужно контролировать водное пространство. Система автоматически оповестит о приближающемся препятствии звуковыми и световыми сигналами.

Сообщается, что на создание опытного образца было истрачено порядка 10 млн рублей, а на запуск серийного производства понадобится ещё не менее 20 млн. Планируется выпуск устройства в трёх версиях: в упрощённом варианте, базовом и продвинутом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий