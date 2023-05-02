В России разработали «глаза» для речных и морских судов

Российские инженеры разработали устройство технического «зрения» для морских и речных судов, включая катера и моторные лодки. В перечень судов, на которые может быть установлено такое оборудование, входят и водные беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Фонда поддержки проектов НТИ.

© Ferra.ru

Устройство менее чем за секунду на расстоянии 700 метров может обнаружить препятствие и сразу определит его опасность. Все объекты, препятствующие движению, будут разделяться на две категории: опасные — сети, мели, брёвна, а также неопасные — птицы и мусор.

Экипажу судна не нужно контролировать водное пространство. Система автоматически оповестит о приближающемся препятствии звуковыми и световыми сигналами.