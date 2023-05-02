Экоактивисты подали в суд из-за урона природе при запуске Starship

Несколько природоохранных организаций подали иск против Федерального управления гражданской авиации США в связи с проведением летных испытаний Starship. Текст иска был выложен в открытый доступ.

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20 апреля состоялись первые орбитальные летные испытания ракеты Starship, которые закончились взрывом на 4-й минуте. Еще до взрыва, в период отрыва от земли, двигатели ракеты вырыли яму под стартовым столом, разбросали огромные куски стали и бетона на многие сотни метров вокруг. При этом облако пыли распространилось примерно на 10 километров от площадки, и был спровоцирован как минимум один пожар на территории природного парка Бока-Чика.

В связи с этим «Центр биологического разнообразия», «Общество по сохранению птиц» и несколько других организаций направили коллективный иск в Федеральный суд округа Колумбия против Федерального управления гражданской авиации США (FAA). По мнению истцов, Управление ненадлежащим образом провело экологическую экспертизу перед выдачей разрешения на запуск ракеты, и потому требуют отозвать его. Экоактивисты утверждают, что первые летные испытания «самой большой ракеты в мире» действительно нанесли урон природе, вопреки обязательствам SpaceX свести его к минимуму.

«Федеральные чиновники должны защищать уязвимую дикую природу и уязвимые сообщества, а не уступать корпоративным интересам, которые хотят использовать заветные прибрежные ландшафты в качестве свалки космического мусора», — заявил Джаред Марголис, главный истец.