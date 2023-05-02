Tinder уйдет из России до конца июня

Владелец сайта знакомства Tinder — компания Match Group — свернет деятельность на территории РФ к 30 июня. Об этом говорится в ежегодном отчете компании.

© nsn.fm

В сообщении отмечается, что бренды фирмы

«предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России».

Match Group является американской интернет - технологической компанией со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас.

Она владеет и управляет крупнейшим в мире портфолио популярных онлайн-сервисов знакомств. В таком списке числятся Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish и OurTime.