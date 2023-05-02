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Tinder уйдет из России до 30 июня

Владелец сайта знакомства Tinder — компания Match Group — свернет деятельность на территории РФ к 30 июня. Об этом говорится в ежегодном отчете компании.

Tinder уйдет из России до конца июня
© nsn.fm

В сообщении отмечается, что бренды фирмы

«предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России».

Match Group является американской интернет - технологической компанией со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас.

Она владеет и управляет крупнейшим в мире портфолио популярных онлайн-сервисов знакомств. В таком списке числятся Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish и OurTime.

Badoo и Tinder потеряли половину клиентов в России

Весной прошлого года из России ушел сервис знакомств Badoo. Компания пояснила, что пользователям их этих стран недоступны веб-сервисы, включая мобильный веб-сервис и версию сайта для ПК. Кроме того, приложение Badoo удалили из локальных магазинов приложений App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery.

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