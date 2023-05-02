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Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь с 3 на 4 мая

Российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос в ночь с 3 на 4 мая.

Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь с 3 на 4 мая
© «Роскосмос»

Космонавты, по сообщению "Роскосмоса", готовились к этому последние несколько дней: они "проверили скафандры "Орлан-МКC" на герметичность, системы стыковки с бортом, наличие связи и поступление медицинских параметров через скафандры, заменили кислородный баллон в модуле "Поиск", установили светильники, блоки питания и телекамеры на шлемы".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев завершили первый в 2023 году выход в открытый космос. Он длился 7 часов 54 минуты, его транслировали на YouTube-канале "Роскосмоса".

Также стало известно, что в этом году проведут три пуска ракет-носителей с космодрома Восточный. Об этом заявила глава предприятия Руслана Мухамеджанова.

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