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«Крестный отец ИИ» предупредил об опасности технологии

Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом» в области искусственного интеллекта (ИИ), ушел из Google, чтобы предупредить людей об опасности технологии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times, эксперт признался, что сожалеет о работе над ИИ.

«Крестный отец ИИ» предупредил об опасности технологии
© globallookpress.com

В 2012 году Хинтон совместно с двумя студентами в университете Торонто построили нейронную сеть, которая способна изучать фотографии и распознавать обычные объекты. Позднее Google приобрела его компанию за 44 млн долларов. Сама нейросеть стала одной из основ для современных технологий на основе генеративного ИИ, вроде ChatGPT.

В интервью газете он отметил, что сожалеет о работе, но понимает, что в любом случае ее выполнил бы кто-то другой. Хинтон считает, что сложно представить способы предотвращения использования этой технологии в плохих целях.

По его словам, по мере развития модели искусственного интеллекта становятся «все более опасными».

«Посмотрите на то, что было пять лет назад, и на то, что сейчас, сравните разницу и спроецируйте ее на будущее. Это страшно», — добавил ученый.

Издание подчеркивает, что работники в области опасаются, что технологии на основе ИИ уже могут использоваться для распространения ложной информации. Кроме того, уже сейчас они создают угрозу для существующих рабочих мест.

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