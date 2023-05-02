Ученые научили ИИ «читать» мысли человека по снимкам МРТ

Алгоритм носит название «семантический декодер». Он основан на том, что ИИ анализирует снимки МРТ-исследования мозга и может сказать, о чем думает человек. Это стало возможным благодаря тому, что ИИ фиксирует нейронные паттерны, активизирующиеся в ответ на разные последовательности слов.

Правда, ИИ не может передать дословные мысли человека, однако может определить, о чем он думает. Еще один момент, на который указали специалисты, человеку нельзя отвлекаться на другие мысли, поскольку в такие моменты точность определения ИИ снижается.