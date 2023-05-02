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Замеры скорости лучшего процессора для Android-смартфонов в 2023 г. утекли в Сеть

Ещё не было официального анонса флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 для Android-смартфонов, а результаты первых тестов уже появились в Сети.

Появились результаты первых тестов Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
© Ferra.ru

Чип испытали в популярных бенчмарках AnTuTu и Geekbench. Согласно данным, в AnTuTu Snapdragon 8 Gen 3 набрал 1712271 балл: 331292 балла — результаты тестирования вычислительной мощности, 853295 баллов — тестирование графики.

В бенчмарке Geekbench процессор для будущих флагманских смартфонов получил 2563 балла в одноядерном режиме и 7256 баллов — в многоядерном. В результате графического теста чип получил 8621 балл.

Эти результаты оказались хуже, чем у главного конкурента — Apple A17 Bionic. В Geekbench «яблочный» чип набрал 3019 и 7860 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

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