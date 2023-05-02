Создатель базы для искусственного интеллекта заявил о его опасности

Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон, создавший нейросеть, которая легла в базу программ искусственного интеллекта (ИИ), покинул американскую компанию Google, чтобы открыто заявить о потенциальной опасности технологии. Его слова передает The New York Times (NYT).

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В публикации NYT отмечается, что Хинтон ушел из Google, в которой трудился более 10 лет, чтобы открыто заявить общественности о рисках, которые создает развитие нейросетей. Ученый занимался разработкой алгоритмов машинного обучения в компании и сейчас утверждает, что частично сожалеет о своем изобретении, но при этом осознает, что его создание было неизбежно.

Одной из угроз развития ИИ, как отмечает газета, является то, что со временем нейросеть может вытеснить работников некоторых сфер. Кроме того, технология создает риск распространение фейковой информации.

По мнению Хинтона, сложно представить, как предотвратить использование искусственного интеллекта для того, чтобы навредить человечеству.

«Сравните, как мы жили пять лет назад и как живем сейчас, спроецируйте разницу на будущее. Это страшно», — высказался ученый.