Ученые обнаружили почти 20 тысяч подводных гор

Находка примерно вдвое увеличивает количество известных подводных гор в океанах Земли.

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Количество известных гор в океанах Земли увеличилось примерно вдвое. Глобальные спутниковые наблюдения выявили почти 20 000 ранее неизвестных подводных гор, сообщают исследователи в журнале Earth and Space Science.

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Так же, как горы возвышаются над поверхностью Земли, подводные горы возвышаются над дном океана. Самая высокая гора на Земле, измеряемая от основания до вершины, — это Мауна-Кеа, которая является частью цепи подводных гор Гавайско-Императорского континента.

Эти подводные сооружения часто являются очагами морского биоразнообразия. Это отчасти потому, что их скалистые стены, образованные в результате вулканической активности, обеспечивают множество мест обитания. Подводные горы также способствуют подъему богатой питательными веществами воды, которая распределяет полезные соединения, такие как нитраты и фосфаты, по всей толще воды.

Они как «мешалки в океане», — говорит Дэвид Сандвелл, геофизик из Океанографического института Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Ранее было нанесено на карту более 24 600 подводных гор. Один из распространенных способов найти эти скрытые горы — исследовать морское дно с помощью сонара. Но это дорогой и трудоемкий процесс, для которого требуется корабль. Только около 20 процентов океана нанесено на карту таким образом, говорит геолог из Скриппса Джули Геворгян.

Поэтому Геворгян, Сандвелл и их коллеги обратились к спутниковым наблюдениям, которые обеспечивают глобальный охват Мирового океана, чтобы провести перепись подводных гор.

Команда внимательно изучила спутниковые измерения высоты морской поверхности. Исследователи искали неровности сантиметрового масштаба, вызванные гравитационным влиянием подводной горы. Поскольку горная порода плотнее воды, наличие подводной горы немного меняет гравитационное поле Земли в этом месте.

«Существует дополнительное гравитационное притяжение, — говорит Сандвелл, — которое заставляет воду скапливаться над подводной горой.