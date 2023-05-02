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Компания IBM не будет нанимать сотрудников, которых можно заменить ИИ

Американская компания IBM заявила о приостановлении найма новых сотрудников, которых можно будет заменить искусственным интеллектом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы корпорации Арвинда Кришны.

IBM заменит часть сотрудников искусственным интеллектом
© globallookpress.com

Как заявил Кришна, в IBM в настоящее время работают около 26 тыс. сотрудников бэк-офиса, которые не общаются с клиентами.

«Я вижу, как 30% этих людей в ближайшие пять лет легко заменит искусственный интеллект и автоматизация», — сообщил глава IBM.

По подсчетам Bloomberg, речь идет о сокращении 7,8 тыс. сотрудников компании.

Кришна считает, что простые задачи вроде выдачи сотрудникам справок или перевода из одного отдела в другой будут полностью автоматизированы. Однако некоторые функции отдела кадров вроде оценки продуктивности сотрудников пока останутся за человеком — по крайней мере в ближайшие десять лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что «крестный отец ИИ» Джеффри Хинтон покинул Google из-за этических проблем с искусственным интеллектом. По его словам, неконтролируемое развитие ИИ приведет к сокращению рабочих мест для людей.

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