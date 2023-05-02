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Apple начала собирать iPhone 14 в Бразилии

Компания Apple начала собирать смартфоны iPhone 14 в Бразилии — это еще один шаг корпорации из Купертино навстречу диверсификации производства своих гаджетов, которые преимущественно создаются в Китае. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Apple начала собирать iPhone 14 в Бразилии
© globallookpress.com

Один из читателей блога MacMagazine приобрел голубой iPhone 14 на 128 ГБ в Бразилии и был удивлен увидеть, что устройство было собрано в его стране на фабрике Foxconn Brazil, расположенной в Сан-Паулу. Номер устройства заканчивается символами «BR/A», что подтверждает его сборку в Бразилии.

Однако, судя по всему, пока только базовая модель iPhone 14 производится на территории южноамериканской страны — старшие модели с приставками Pro и Plus импортируют из Китая.

Отмечается, что ранее Apple уже собирала свои смартфоны в Бразилии — например, iPhone 13 и iPhone SE. Такой шаг помогает корпорации сократить свою зависимость от Китая, а также политико-экономических разногласий, возникающих между КНР и США.

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