Apple начала собирать iPhone 14 в Бразилии

Компания Apple начала собирать смартфоны iPhone 14 в Бразилии — это еще один шаг корпорации из Купертино навстречу диверсификации производства своих гаджетов, которые преимущественно создаются в Китае. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Один из читателей блога MacMagazine приобрел голубой iPhone 14 на 128 ГБ в Бразилии и был удивлен увидеть, что устройство было собрано в его стране на фабрике Foxconn Brazil, расположенной в Сан-Паулу. Номер устройства заканчивается символами «BR/A», что подтверждает его сборку в Бразилии.

Однако, судя по всему, пока только базовая модель iPhone 14 производится на территории южноамериканской страны — старшие модели с приставками Pro и Plus импортируют из Китая.