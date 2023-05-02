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Чтобы как у Apple: Microsoft выпустит собственный ARM-процессор специально для Windows 12

Microsoft, вдохновлённая успехом Apple и их линейкой процессоров M, намерена заняться разработкой собственных ARM-чипов.

Microsoft выпустит собственный ARM-процессор для Windows 12
© Ferra.ru

Сообщается, что компания уже работает над оптимизацией Windows 12 для совместной работы с новой аппаратной платформой. Так, по данным издания Windows Latest, Microsoft разместила несколько вакансий, связанных с разработкой чипов, с акцентом на производительность и энергоэффективность.

Оптимизация чипов Apple позволяет им гармонично работать с софтом, обеспечивая высокую производительность и продолжительное время работы аккумулятора.

По всей видимости, Microsoft стремится добиться аналогичного успеха, оптимизируя Windows 12 для работы с собственными ARM-процессорами.

Ожидается, что новая Windows выйдет уже в следующем году, а это значит, что примерно тогда же стоит ожидать и фирменного SoC от редмондцев.

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