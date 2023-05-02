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Названы самые популярные браузеры в мире

Названы самые популярные в мире браузеры. Как сообщает портал 9to5Mac, ссылаясь на статистику Statcounter, первое место, как и раньше, занимает Google Chrome, имеющий массивную долю рынка в размере 66,13%.

Названы самые популярные браузеры в мире
© Unsplash

Ситуация на втором и третьем месте наоборот, регулярно меняется. В частности, если в прошлом году вторым по популярности браузером был Microsoft Edge, который обгонял Safari от Apple, то в этом году его доля рынка упала. Таким образом, на долю Safari пришлось 11,87% рынка, а на долю Edge — лишь 11%.

Четвертое место в рейтинге занимает Mozilla Firefox (5,65%), на пятом находится Opera (3,09%), а на шестом — Internet Explorer (0,55%). Отметим, что последний браузер официально перестал поддерживаться Microsoft — сейчас он заменен на вышеупомянутый Edge.

Напомним, что ранее Google выпустила экстренный апдейт для Chrome и призвала всех срочно обновиться. Причиной стала критическая уязвимость CVE2-2023-2033, которая оказалась первой брешью нулевого дня в браузере от IT-гиганта с начала 2023 года.

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