Vivo выпустит iQOO Neo 8 Pro с зарядкой на 120 Вт
Vivo представит серию iQOO Neo 8 в этом месяце. Ожидается, что версия Pro из этой серии станет одним из первых смартфонов, получивших процессор Mediatek Dimensity 9200+. Также iQOO Neo 8 Pro на днях прошёл сертификацию 3С, благодаря чему мы узнали, что он получит быструю зарядку мощностью 120 Вт.
Такая мощность зарядки не нова для Vivo. Довольно много смартфонов компании поддерживают этот стандарт.
Itzine.ru
Также этот смартфон недавно прошёл тестирование в Geekbench с 16 ГБ ОЗУ. Это большой скачок, по сравнению с моделями прошлых серий. Пока что производитель не назвал точную дату запуска серии.