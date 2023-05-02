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Vivo выпустит iQOO Neo 8 Pro с зарядкой на 120 Вт

Vivo представит серию iQOO Neo 8 в этом месяце. Ожидается, что версия Pro из этой серии станет одним из первых смартфонов, получивших процессор Mediatek Dimensity 9200+. Также iQOO Neo 8 Pro на днях прошёл сертификацию 3С, благодаря чему мы узнали, что он получит быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Vivo выпустит iQOO Neo 8 Pro с зарядкой на 120 Вт
© Itzine.ru

Такая мощность зарядки не нова для Vivo. Довольно много смартфонов компании поддерживают этот стандарт.

Itzine.ru

Также этот смартфон недавно прошёл тестирование в Geekbench с 16 ГБ ОЗУ. Это большой скачок, по сравнению с моделями прошлых серий. Пока что производитель не назвал точную дату запуска серии.

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