Полиция Нью-Йорка раздаст водителям гаджет Apple для борьбы с угонами

Полиция Нью-Йорка бесплатно раздаст автолюбителям 500 трекеров Apple AirTag в рамках борьбы с участившимися угонами личного транспорта. Об этом сообщает портал The Verge.

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Мэрия города связывает рост угонов с вирусным челленджем в TikTok от так называемых «Kia Boyz». Прошлым летом на платформе появилось большое количество видео, где пара угонщиков показывала, как использует уязвимости в машинах Kia и Hyundai, чтобы заводить их без ключа. После этого вышеуказанные бренды выпустили бесплатное обновление для закрытия бреши в системе безопасности, но это не означает, что все без исключения автолюбители установили необходимый патч.

«То, что происходит сейчас, напрямую связано с контентом в социальных сетях», — заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

По данным полиции Нью-Йорка, с начала 2023 года с улиц города было украдено 966 автомобилей марок Kia и Hyundai. Для сравнения, за весь прошлый год этот показатель составил 819 машин. С помощью акции по бесплатной раздаче маячков AirTag правоохранители намерены приучить граждан использовать современные технологии для защиты собственных автомобилей.