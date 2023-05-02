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Названы самые популярные браузеры в мире

Браузер Safari, устанавливаемый на каждый Mac, iPhone и iPad, смог отвоевать второе место в списке самых популярных веб-браузеров мира у Microsoft Edge. Об этом сообщает портал 9to5Mac, ссылаясь на статистику Statcounter.

Названы самые популярные браузеры в мире
© Unsplash

Рейтинг самых популярных браузеров на протяжении нескольких лет возглавляет Google Chrome, имеющий массивную долю рынка в размере 66,13%. Что же касается второго и третьего места, то тут ситуация меняется ежегодно — если в прошлом году Edge обгонял браузер от Apple, то в этом году он может довольствоваться лишь попаданием в топ-3. На долю Safari пришлось 11,87% рынка, а на долю Microsoft Edge — лишь 11%.

На четвертом месте оказался Mozilla Firefox (5,65%), на пятом Opera (3,09%), а на шестом — Internet Explorer (0,55%).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Google выпустила экстренный апдейт для Chrome и призвала всех срочно обновиться из-за уязвимости с кодом CVE-2023-2033, которая стала первой брешью нулевого дня в браузере от IT-гиганта с начала 2023 года.

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