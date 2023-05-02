Астрономы поймали странный сигнал в окрестностях Солнечной системы

Ученые уловили четкий радиосигнал из созвездия Кита, которое находится в 12 световых годах от Земли. Он обладал определенной последовательностью, что заставило астрономов всерьез задуматься об инопланетянах.

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Научное сообщество разгадывает тайну звезды YZ Ceti (Кита) в одноименном созвездии. Это красный карлик, который располагается недалеко от Солнечной системы.

В самом созвездии, по наблюдениям астрономов, всего три звезды, и каждая имеет схожесть с Землей благодаря твердости и массе. Странность сигнала, полученного учеными, заключается в том, что он не был хаотичным. Он обладал конкретной периодичностью, поэтому исследователи рассмотрели гипотезу, согласно которой на YZ Кита может быть жизнь. При этом они расстроили любителей историй об инопланетянах: на красном карлике регулярно происходят мощные вспышки, которые способны полностью уничтожать все живое, пишет Life.ru.

Астрономы предположили, что источником радиосигналов стали так называемые полярные сияния. Поток звездного ветра взаимодействует с магнитным полем светила, в результате чего заряженные частицы отскакивают от звезды, а затем возвращаются.