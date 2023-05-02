$80.51-1.0588.37-1.83

Астрономы поймали странный сигнал в окрестностях Солнечной системы

Ученые уловили четкий радиосигнал из созвездия Кита, которое находится в 12 световых годах от Земли. Он обладал определенной последовательностью, что заставило астрономов всерьез задуматься об инопланетянах.

Астрономы поймали странный сигнал в окрестностях Солнечной системы
© Unsplash

Научное сообщество разгадывает тайну звезды YZ Ceti (Кита) в одноименном созвездии. Это красный карлик, который располагается недалеко от Солнечной системы.

В самом созвездии, по наблюдениям астрономов, всего три звезды, и каждая имеет схожесть с Землей благодаря твердости и массе. Странность сигнала, полученного учеными, заключается в том, что он не был хаотичным. Он обладал конкретной периодичностью, поэтому исследователи рассмотрели гипотезу, согласно которой на YZ Кита может быть жизнь. При этом они расстроили любителей историй об инопланетянах: на красном карлике регулярно происходят мощные вспышки, которые способны полностью уничтожать все живое, пишет Life.ru.

Астрономы предположили, что источником радиосигналов стали так называемые полярные сияния. Поток звездного ветра взаимодействует с магнитным полем светила, в результате чего заряженные частицы отскакивают от звезды, а затем возвращаются.

Если у красного карлика действительно есть магнитосфера, это позволяет рассматривать звезду как перспективную для зарождения жизни. Магнитная оболочка защищает планету от солнечной и космической радиации, а также сдерживает атмосферу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий