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Российские ученые описали строение и поведение плиозавра

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) в составе международной научной группы провели реконструкцию скелета плиозавра и составили ее описание.

Российские ученые описали строение и поведение плиозавра
© Мир 24

Наиболее полный скелет плиозавра раннемеловой эпохи возрастом 130 млн лет был обнаружен в Ульяновской области в 2002 году. Рептилия, обитавшая в море, получила название «лусхан итильский» (Luskhan itilensis).

По мнению ученых, лусхан отказался от роли суперхищника и перешел на питание мелкой рыбой и кальмарами. Длина животного составляла около 6,5 метров, а его туловище имело бочкообразную форму. Кроме того, плиозавр отличался короткой шеей и крупной вытянутой мордой, похожей на дельфинью, сообщается в Zoological Journal of the Linnean Society.

Ранее ученые из Токийского университета описали эволюцию крыльев у динозавров. По их мнению, примитивные летательные перепонки могли появиться у древних животных около 150 миллионов лет назад. На ранних этапах эволюции они были слишком малы и бесполезны для полетов. Но со временем перепонка видоизменилась и превратилась в часть полноценного крыла.

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