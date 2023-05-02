Российские ученые описали строение и поведение плиозавра

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) в составе международной научной группы провели реконструкцию скелета плиозавра и составили ее описание.

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Наиболее полный скелет плиозавра раннемеловой эпохи возрастом 130 млн лет был обнаружен в Ульяновской области в 2002 году. Рептилия, обитавшая в море, получила название «лусхан итильский» (Luskhan itilensis).

По мнению ученых, лусхан отказался от роли суперхищника и перешел на питание мелкой рыбой и кальмарами. Длина животного составляла около 6,5 метров, а его туловище имело бочкообразную форму. Кроме того, плиозавр отличался короткой шеей и крупной вытянутой мордой, похожей на дельфинью, сообщается в Zoological Journal of the Linnean Society.