$79.96-0.5587.66-0.72

Google объявила войну разработчикам вирусов для Android

Google сообщила, что заблокировала на сервисе для разработчиков Play Market 173 тысячи программистов, создававших вредоносные приложения. Таким образом компания буквально объявила войну распространителям вирусов для Android.

Google объявила войну разработчикам вирусов для Android
© Ferra.ru

По информации, предоставленной Google, в Play Market не проникло около 1,43 млн приложений, тем или иным образом нарушающих правила сервиса. Среди них немало вирусов, среди прочего предполагающих проведение несанкционированных и мошеннически[ транзакций. На них вовремя отреагировала команда подразделения Google Play Commerce, благодаря чему были пресечены финансовые потери на сумму $2 млрд.

«В 2022 году нам удалось заблокировать публикацию 1,43 млн приложений в магазине Google Play. Такой результат стал следствием усовершенствованных защитных механизмов, а также постоянных вложений в машинное обучение и процесс проверки приложений», — сообщила служба Google Security Team.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий