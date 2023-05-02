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Павел Дуров предсказал копирование одной из функций Telegram другими мессенджерами

Глава компании-разработчика и владелец Telegram Павел Дуров спрогнозировал копирование другими мессенджерами функции обмена папками с множеством чатов и каналов между пользователями, реализованной в апрельском обновлении. Он считает, что эта функция будет востребована и её наличие добавляет в Telegram новое измерение пользовательского опыта.

Дуров предсказал копирование одной из функций Telegram другими мессенджерами
© Ferra.ru

По словам Дурова, возможность обмениваться папками с чатами и каналами — гибкая и демократичная. Но предприниматель не раскрыл, какие, по его мнению, мессенджеры заимствуют эту функцию. Часто он отмечает, что функционал Telegram копирует конкурирующий WhatsApp.

Дуров отметил, что удобство функции заключается в возможности для организатора папки задавать различные уровни доступа: пользователь может выбрать, кто из приглашённых будет видеть те или иные чаты. Причём каждый может настроить списки чатов внутри папок под свои интересы и задачи. К тому же гибкость функции в том, что можно включить один и тот же чат в несколько разных папок.

Это особенно важно для качественной командной работы, потому что позволяет быстро упорядочить множество чатов и каналов.

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