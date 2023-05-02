WhatsApp разрешил слушать аудиосообщения за пределами чата

WhatsApp разрешил слушать голосовые сообщения за пределами чата
Мессенджер WhatsApp для Windows получил обновление под номером 2.2316.2.0, в котором помимо всего прочего появилась функция прослушивания голосовых сообщений за пределами чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Нововведение доступно всем пользователям, скачавшим актуальную бета-версию WhatsApp для Windows из Microsoft Store. Теперь пользователь может включить голосовое сообщение и выйти из чата, где оно было получено, параллельно занимаясь другими делами.
«Это очень удобно и полезно, особенно если кто-то слушает очень длинное голосовое сообщение — теперь у него есть возможность продолжать общение в других чатах во время прослушивания», — считают редакторы WABetaInfo.
Несмотря на то, что эта функция появилась в бета-версии мессенджера впервые, портал не исключает, что она может стать доступной и для обладателей стабильной версии приложения.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.9.19 была обнаружена новая функция, связанная с переносом переписки.