WhatsApp разрешил слушать аудиосообщения за пределами чата

Мессенджер WhatsApp для Windows получил обновление под номером 2.2316.2.0, в котором помимо всего прочего появилась функция прослушивания голосовых сообщений за пределами чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение доступно всем пользователям, скачавшим актуальную бета-версию WhatsApp для Windows из Microsoft Store. Теперь пользователь может включить голосовое сообщение и выйти из чата, где оно было получено, параллельно занимаясь другими делами.

«Это очень удобно и полезно, особенно если кто-то слушает очень длинное голосовое сообщение — теперь у него есть возможность продолжать общение в других чатах во время прослушивания», — считают редакторы WABetaInfo.

Несмотря на то, что эта функция появилась в бета-версии мессенджера впервые, портал не исключает, что она может стать доступной и для обладателей стабильной версии приложения.