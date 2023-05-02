Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT на рабочих устройствах

Южнокорейская транснациональная корпорация Samsung Electronics запретила сотрудникам использовать популярные инструменты генеративного искусственного интеллекта (ИИ), включая чат-бот ChatGPT, на рабочих устройствах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку компании.

Также сотрудникам Samsung Electronics запретили пользоваться ChatGPT и подобными сервисами на личных устройствах, если они подключены ко внутренним сетям компании.

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Такое решение было принято после того, как инженеры компании «слили» в ChatGPT внутренний исходный код. В компании предупредили, что нарушение новой политики может привести «к дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения».

Компания обеспокоена, что данные, передаваемые на платформы ИИ, хранятся на внешних серверах, что затрудняет их извлечение и удаление - в конечном итоге они могут попасть в руки третьих лиц.

В апреле в Samsung Electronics провели опрос об использовании инструментов ИИ внутри компании и объявили, что 65 процентов респондентов считают такие сервисы угрозой безопасности.

Samsung - не единственная крупная компания, считающая ChatGPT угрозой. В феврале, всего через пару месяцев после того, как чат-бот вызвал бурю интереса к себе, некоторые банки Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America и Citigroup либо запретили, либо ограничили его использование на рабочих устройствах.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и другие лидеры технологической индустрии ранее призвали лаборатории искусственного интеллекта прекратить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4 - последняя языковая модель компании OpenAI (Маск - один из основателей компании). В открытом письме Института будущего жизни, подписанном Маском и соучредителем Apple Стивом Возняком, предлагается взять шестимесячную паузу в разработке передового ИИ. Если такую паузу не удастся объявить быстро, правительства должны вмешаться и ввести мораторий, считают авторы письма. Они предупредили, что ИИ может отобрать у людей рабочие места.

Позже стало известно, что власти США рассмотрят возможность введения обязательных проверок инструментов, подобных ChatGPT. Если такое решение будет принято, процесс сертификации перед выпуском станет обязательным для новых моделей ИИ.