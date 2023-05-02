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Реклама Motorola Edge 40 раскрыла ключевые характеристики смартфона до анонса

Месяц назад Motorola анонсировала смартфон Motorola Edge 40 Pro. Как ни странно, более доступный «брат» устройства, обычный Edge 40, не был представлен вместе с ним.

Промоматериалы Motorola Edge 40 раскрыли характеристики смартфона
© Ferra.ru

Теперь благодаря утечке рекламных материалов мы смогли не только убедиться в его существовании, но даже узнать, какое железо будет в смартфоне и как он будет выглядеть.

Стандартный Edge 40 очень похож на Pro-версию, что неудивительно, но на задней панели у него всего две камеры. Похоже, что чёрные, зелёные и красные варианты будут выполнены из экокожи.

GSMArena

Промо-материалы также раскрывают «самую широкую диафрагму среди смартфонов«, защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, изогнутый дизайн экрана, а также стереодинамики с технологией Dolby Atmos.

Устройство также должно стать первым на базе чипа Dimensity 8020 от MediaTek. Данный процессор обеспечит работу 6,55-дюймового OLED-дисплея с частотой обновления 144 Гц. Аккумулятор ёмкостью 4400 мАч получит поддержку быстрой зарядки на 68 Вт.

GSMArena

Несмотря на некоторые упрощения по сравнению с Pro-версией, новинка обещает достойное соотношение цены и качества. Официальный анонс и дата выхода на рынок пока неизвестны.

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