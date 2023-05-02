Промоматериалы Motorola Edge 40 раскрыли характеристики смартфона

Месяц назад Motorola анонсировала смартфон Motorola Edge 40 Pro. Как ни странно, более доступный «брат» устройства, обычный Edge 40, не был представлен вместе с ним.
Теперь благодаря утечке рекламных материалов мы смогли не только убедиться в его существовании, но даже узнать, какое железо будет в смартфоне и как он будет выглядеть.
Стандартный Edge 40 очень похож на Pro-версию, что неудивительно, но на задней панели у него всего две камеры. Похоже, что чёрные, зелёные и красные варианты будут выполнены из экокожи.
Промо-материалы также раскрывают «самую широкую диафрагму среди смартфонов«, защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, изогнутый дизайн экрана, а также стереодинамики с технологией Dolby Atmos.
Устройство также должно стать первым на базе чипа Dimensity 8020 от MediaTek. Данный процессор обеспечит работу 6,55-дюймового OLED-дисплея с частотой обновления 144 Гц. Аккумулятор ёмкостью 4400 мАч получит поддержку быстрой зарядки на 68 Вт.
Несмотря на некоторые упрощения по сравнению с Pro-версией, новинка обещает достойное соотношение цены и качества. Официальный анонс и дата выхода на рынок пока неизвестны.