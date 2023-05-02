Инсайдер: Google откажется от выпуска бюджетных смартфонов Pixel

Смартфон Google Pixel 7a может стать последним гаджетом в среднебюджетном ценовом сегменте от «корпорации добра». Об этом сообщает портал Gizmochina со ссылкой на слова известного инсайдера Йогеша Брара.

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Google Pixel 7a стал преемником модели Pixel 6a, которая стала настоящим хитом среди бюджетных смартфонов по всему миру. Однако, как утверждает Брар, Google намерена отказаться от серии A.

«Серия A смартфонов Pixel, кажется, завершается. Учитывая спецификации и увеличение цены Pixel 7a, Pixel 8a однозначно не увидит свет», — заявил инсайдер.

Ранее было подсчитано, что Pixel 7a будет стоить 702 канадских доллара, в то время как флагман Pixel 7 выходил со стартовым ценником в 779 канадских долларов. Причиной такой незначительной разницы между смартфонами разных ценовых категорий является использование в Pixel 7a новейшего чипа Tensor и экрана с частотой обновления 90 Гц.