Инсайдер: Google откажется от выпуска бюджетных смартфонов Pixel

Смартфон Google Pixel 7a может стать последним гаджетом в среднебюджетном ценовом сегменте от «корпорации добра». Об этом сообщает портал Gizmochina со ссылкой на слова известного инсайдера Йогеша Брара.
Google Pixel 7a стал преемником модели Pixel 6a, которая стала настоящим хитом среди бюджетных смартфонов по всему миру. Однако, как утверждает Брар, Google намерена отказаться от серии A.
«Серия A смартфонов Pixel, кажется, завершается. Учитывая спецификации и увеличение цены Pixel 7a, Pixel 8a однозначно не увидит свет», — заявил инсайдер.
Ранее было подсчитано, что Pixel 7a будет стоить 702 канадских доллара, в то время как флагман Pixel 7 выходил со стартовым ценником в 779 канадских долларов. Причиной такой незначительной разницы между смартфонами разных ценовых категорий является использование в Pixel 7a новейшего чипа Tensor и экрана с частотой обновления 90 Гц.
По мнению Брара, далее Google сосредоточится исключительно на выпуске флагманских моделей, а также складных смартфонов. Презентация Pixel 7a ожидается 10 мая на специальном мероприятии Google.