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Ученые выяснили, чем питаются микробы замкнутого подледного антарктического озера Мерсер

Ученые проанализировали углеродный цикл микробов, живущих в озере Мерсер. Об этом сообщает Университет Южной Флориды.

Ученые выяснили новые факты о микробах в озере Мерсер
© Billy Collins

Мерсер - это расположенное в Антарктиде подледное озеро, залегающее на глубине около километра. Вскоре после его открытия в 2007 году выяснилось, что оно обитаемо, несмотря на то, что жизнь в нем не питает ни Солнце, ни поток тепла и химикатов из горячих источников. В связи с эти ученых интересуют, чем питаются эти микробы и за счет чего живут.

Райан Вентурелли и его коллеги решили исследовать углеродный цикл этого озера. Углерод - основной "строительный материал" живых организмов, и вместе с тем это вещество образует несколько стабильных изотопов. Благодаря этому можно отследить, откуда поступила материя, ставшая пищей для живого существа, путем анализа его тканей. Авторы вытащили изо льда над озером керн около двух метров в длину и провела радиоуглеродное датирование содержащихся там организмов, чтобы выяснить, откуда взялся углерод в изолированном пространстве.

Выяснилось, что весь углерод попал в озеро в тот период, когда оно еще сообщалось с океаном - около 6 тыс. лет назад. Это также опровергает предположения ученых, что водоем был изолирован подо льдом сотни тысяч лет.

"В озере Мерсер, в дополнение к этому полученному 6000 лет назад углероду, микробы могут использовать химическую энергию, которая становится доступной в ходе связанных с ледяным щитом процессов, — говорят ученые. - По мере движения льда порода под ним рассыпается на мелкие частицы, которые растворяются в воде, а микробы — в основном бактерии и археи — получают доступ к этим минералам для получения энергии в ходе хемосинтеза".

Ранее ученые выявили новый тип активности в мозге умирающего человека.

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