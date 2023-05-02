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Ученые США создали генную терапию для уничтожения ВИЧ

Молекулярные биологи из США разработали двойную генную терапию для очищения зараженных клеток от следов вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), передает ТАСС со ссылкой на представителей университета Темпл в Филадельфии.

Ученые США создали генную терапию для уничтожения ВИЧ
© nsn.fm

Процедура делает ДНК здоровых клеток неуязвимыми для вируса. Ученые провели испытания на мышах с частично человеческой иммунной системой. Исследователи заразили грызунов вирусом, дождались хронической формы ВИЧ и подавили ее при помощи генной терапии. Новые испытания проведут на приматах.

По данным Росстата, в начале 2023 года в России зафиксировали резкий рост заболеваемости ВИЧ, гепатитом и сифилисом, сообщает «Радиоточка НСН».

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