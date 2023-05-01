Пользователи в нескольких странах сообщили о сбоях в работе Twitter

Сбои в функционировании Twitter наблюдаются в понедельник в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно его информации, 67% сообщивших о неполадках пользователей соцсети отмечают трудности в работе сайта, 28% испытывают проблемы при входе в аккаунт, еще 5% жалуются на трудности с соединением с сервером. Больше всего жалоб поступает из США, Великобритании и Канады.