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Пользователи в нескольких странах сообщили о сбоях в работе Twitter

Сбои в функционировании Twitter наблюдаются в понедельник в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи в нескольких странах сообщили о сбоях в работе Twitter
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Согласно его информации, 67% сообщивших о неполадках пользователей соцсети отмечают трудности в работе сайта, 28% испытывают проблемы при входе в аккаунт, еще 5% жалуются на трудности с соединением с сервером. Больше всего жалоб поступает из США, Великобритании и Канады.

В России доступ к Twitter ограничен с марта 2022 года.

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