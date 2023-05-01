Ученые выявили новый тип активности в мозге умирающего человека

В мозге умирающего человека наблюдается интенсификация гамма-ритма. Об этом сообщает Мичиганский университет.

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На протяжении человеческой истории люди периодически сообщали о необычных переживаниях в предсмертном состоянии. Им виделся белый свет, «призраки» умерших родственников или поучительные сюжеты. Современная наука отрицает существование духов и не подтверждает реальность загробной жизни, но при этом ученые пробуют объяснить, почему многие люди сообщают о необычных видениях.

Джимо Борджигин и его коллеги решили исследовать активность мозга четырех умирающих людей, находящихся в коме. В отношение каждого из них врачи пришли к выводу, что шансов на выздоровление практически нет, и потому родственники приняли решение отключить пациентов от аппаратов, поддерживающих жизнь. Аппараты ЭЭГ непрерывно следили за мозгом, в том числе после того, как людей отключили от ИВЛ. В результате у двух пациентов наблюдалось увеличение частоты сердечных сокращений наряду с активизацией гамма-ритмов — самой быстрой мозговой активности, связанной с сознанием.

Кроме того, активность была обнаружена в районе нейронных коррелятов сознания в мозгу, в месте соединения височной, теменной и затылочной долей в задней части мозга. Эта область считается связанной со сновидениями, зрительными галлюцинациями при эпилепсии и измененным состоянием сознания.