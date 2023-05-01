$80.51-1.0588.37-1.83

Ученые выявили новый тип активности в мозге умирающего человека

В мозге умирающего человека наблюдается интенсификация гамма-ритма. Об этом сообщает Мичиганский университет.

Ученые выявили новый тип активности в мозге умирающего человека
© Газета.Ru

На протяжении человеческой истории люди периодически сообщали о необычных переживаниях в предсмертном состоянии. Им виделся белый свет, «призраки» умерших родственников или поучительные сюжеты. Современная наука отрицает существование духов и не подтверждает реальность загробной жизни, но при этом ученые пробуют объяснить, почему многие люди сообщают о необычных видениях.

Джимо Борджигин и его коллеги решили исследовать активность мозга четырех умирающих людей, находящихся в коме. В отношение каждого из них врачи пришли к выводу, что шансов на выздоровление практически нет, и потому родственники приняли решение отключить пациентов от аппаратов, поддерживающих жизнь. Аппараты ЭЭГ непрерывно следили за мозгом, в том числе после того, как людей отключили от ИВЛ. В результате у двух пациентов наблюдалось увеличение частоты сердечных сокращений наряду с активизацией гамма-ритмов — самой быстрой мозговой активности, связанной с сознанием.

Кроме того, активность была обнаружена в районе нейронных коррелятов сознания в мозгу, в месте соединения височной, теменной и затылочной долей в задней части мозга. Эта область считается связанной со сновидениями, зрительными галлюцинациями при эпилепсии и измененным состоянием сознания.

Авторы работы предостерегают от глобальных выводов из-за слишком малой выборки в исследовании. Кроме того, невозможно выяснить, что именно чувствовали пациенты, поскольку они не выжили.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий