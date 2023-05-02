Windows 10 предсказали судьбу Windows 7

Журналисты издания Neowin посчитали, что Windows 10 останется востребованной ОС на многие годы. Об этом сообщается на сайте портала.

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По мнению специалистов, Windows 11 оказалась не популярна среди пользователей компьютеров. При этом выпущенная в 2015 году Windows 10 до сих пор установлена на огромном количестве ПК — даже несмотря на то, что Microsoft больше не будет выпускать новых функций для операционной системы.

Авторы материала объяснили феномен популярности Windows 10 тем, что ОС оставалась актуальной шесть лет — пока Microsoft не выпустила Windows 11. За это время пользователи успели смириться с ее недостатками, «забыть» Windows XP и привыкнуть к продукту. Поэтому ОС предсказали судьбу Windows 7, которая осталась любимой у пользователей компьютеров спустя много лет после выпуска.

По словам экспертов, у выпущенной в 2021 году Windows 11 нет столько времени, чтобы потребители успели ее принять. По слухам, Microsoft выпустит следующее поколение ОС уже в 2024 году.

«Для большинства не имеет значения, предлагает ли Windows 11, 12 или 13 новые функции, это больше касается того, как работает человеческий разум с точки зрения инерции и сопротивления изменениям», — подытожили специалисты.