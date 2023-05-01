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Швейцарские спецагенты начнут следить за соцсетями

Согласно заявлению пресс-секретаря службы разведки Швейцарской Конфедерации Изабель Грабер, в Швейцарии создается новое подразделение агентов спецслужб, которые будут заниматься наблюдением за социальными сетями, передает Общественная служба новостей.

Швейцарские спецагенты начнут следить за соцсетями
© Unsplash

Целью этого подразделения является сбор полезной информации, находящейся в сети. Для выполнения этой задачи будут привлечены виртуальные агенты, которые будут отвечать за оперативный поиск информации. Количество нанятых виртуальных агентов и их деятельность не были уточнены.

Изабель Грабер также отметила, что служба разведки Конфедерации будет подчиняться парламентскому контролю, а правовая база не потребует изменений для реализации этого проекта. Подразделение создается с целью адаптации к изменяющимся угрозам в виртуальном мире и технологическим разработкам.

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