Швейцарские спецагенты начнут следить за соцсетями
Согласно заявлению пресс-секретаря службы разведки Швейцарской Конфедерации Изабель Грабер, в Швейцарии создается новое подразделение агентов спецслужб, которые будут заниматься наблюдением за социальными сетями, передает Общественная служба новостей.
Целью этого подразделения является сбор полезной информации, находящейся в сети. Для выполнения этой задачи будут привлечены виртуальные агенты, которые будут отвечать за оперативный поиск информации. Количество нанятых виртуальных агентов и их деятельность не были уточнены.
Изабель Грабер также отметила, что служба разведки Конфедерации будет подчиняться парламентскому контролю, а правовая база не потребует изменений для реализации этого проекта. Подразделение создается с целью адаптации к изменяющимся угрозам в виртуальном мире и технологическим разработкам.