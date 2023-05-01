Швейцарские спецагенты начнут следить за соцсетями

Согласно заявлению пресс-секретаря службы разведки Швейцарской Конфедерации Изабель Грабер, в Швейцарии создается новое подразделение агентов спецслужб, которые будут заниматься наблюдением за социальными сетями, передает Общественная служба новостей.

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Целью этого подразделения является сбор полезной информации, находящейся в сети. Для выполнения этой задачи будут привлечены виртуальные агенты, которые будут отвечать за оперативный поиск информации. Количество нанятых виртуальных агентов и их деятельность не были уточнены.