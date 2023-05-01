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Синтез индола для лекарств удалось упростить, проводя его в микротрубке

Японские химики смогли сделать синтез индола более быстрым и простым. Об этом сообщает Нагойский университет.

Химики смогли сделать синтез индола более быстрым и простым
© Газета.Ru

Индол представляет собой органическое соединение, состоящее из бензольного и пиррольного колец. На его основе создают множество производных веществ и препаратов, в том числе, он необходим для производства нестероидного противовоспалительного препарата индометацина. Для этого во многих случаях необходимо провести гетероатомное алкилирование индола, что долгое время было проблемой, поскольку индолы легко подвергаются нежелательной мультимеризации — процессам, в ходе которых две или более молекул объединяются во время реакции с образованием более крупных молекул.

Хисаси Масуи и его коллеги изобрели эффективный способ синтеза индола в микропотоке, который обеспечивает крайне низкий выход побочных веществ. Жидкие продукты для синтеза протекают через небольшой канал с внутренним диаметром около 1 мм. Из-за небольшого размера канал имеет высокое отношение площади поверхности к объему, что позволяет смешивать раствор за несколько миллисекунд. Это позволяет точно контролировать время реакции и ограничивает до 0,1 секунды время, в течение которого в ней присутствуют нестабильные промежуточные продукты. Это достаточно быстро, чтобы предотвратить нежелательную димеризацию/мультимеризацию.

«Хотя для смешивания растворов в колбе требуется несколько секунд, микропоточный метод синтеза делает это менее чем за несколько миллисекунд», — поясняют ученые.

В результате выход целевого продукта достигает 95%. Авторы надеются, что их открытие позволит снизить издержки при производстве лекарств и химических агентов.

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