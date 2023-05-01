Xiaomi Redmi выпустит новый смартфон с 210-ваттной зарядкой нового поколения
В Сети появилась информация о свежем инновационном смартфоне Xiaomi под брендом Redmi.
По данным инсайдеров, китайская корпорация работает над новым телефоном, который будет поддерживать зарядку нового поколения на 210 Вт. Это сделает девайс королём быстрой зарядки среди продуктов Redmi в 2023 году.
Известно, что технология зарядки 210 Вт от Redmi использует архитектуру с трёмя зарядными микросхемами IC. Входное напряжение 210 Вт делится на три потока, каждый из которых имеет напряжение и ток 20 В и 3,5 А.
Затем каждый поток проходит через одну из трех зарядных микросхем IC, которые преобразуют его в 10 В и 7 А. Три потока затем объединяются в 10 В и 21 А, после чего напряжение делится между двумя батарейными ячейками, каждая из которых получает 5 В и 21 А.
Такая схема, предположительно, позволит заряжать смартфон со средним объёмом аккумулятора с 0 до 100% всего за 9 минут!
Как скоро Xiaomi представит данный девайс — неизвестно. Но раз слухи начали ходить по Сети, это должно случиться достаточно скоро.