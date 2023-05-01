Xiaomi Redmi выпустит новый смартфон с 210-ваттной зарядкой нового поколения

В Сети появилась информация о свежем инновационном смартфоне Xiaomi под брендом Redmi.

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По данным инсайдеров, китайская корпорация работает над новым телефоном, который будет поддерживать зарядку нового поколения на 210 Вт. Это сделает девайс королём быстрой зарядки среди продуктов Redmi в 2023 году.

Известно, что технология зарядки 210 Вт от Redmi использует архитектуру с трёмя зарядными микросхемами IC. Входное напряжение 210 Вт делится на три потока, каждый из которых имеет напряжение и ток 20 В и 3,5 А.

Затем каждый поток проходит через одну из трех зарядных микросхем IC, которые преобразуют его в 10 В и 7 А. Три потока затем объединяются в 10 В и 21 А, после чего напряжение делится между двумя батарейными ячейками, каждая из которых получает 5 В и 21 А.

Такая схема, предположительно, позволит заряжать смартфон со средним объёмом аккумулятора с 0 до 100% всего за 9 минут!