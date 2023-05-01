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Microsoft сократит число назойливых уведомлений в Windows 11

Microsoft работает над улучшением системы уведомлений в Windows 11, чтобы снизить их навязчивость и помочь пользователям сосредоточиться на важных оповещениях.

В предварительных сборках ОС была обнаружена новая функция под названием Smart opt-out, которая позволит уменьшить количество ненужных уведомлений в системе.

Smart opt-out предлагает отключить уведомления от приложений, с которыми пользователь не взаимодействует регулярно. Например, если вы не открывали уведомления от Outlook в течение месяца, система предложит вам отключить их.

По мнению ряда пользователей, данное нововведение положительно скажется на пользовательском опыте большинства, кто пользуется Windows 11. Банально потому, что избыточное количество уведомлений может отвлекать.

Пока что доступ к новой функции есть у участников тестирования операционки. Но со временем, стоит полагать, она доберётся до всех.

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