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Назван самый мощный Android-смартфон на сегодняшний день

В последнее время мобильный рынок оживился благодаря множеству новых моделей смартфонов.

Назван самый мощный Android-смартфон на сегодняшний день
© Ferra.ru

Среди них особый интерес вызывает серия iQOO Neo8 — Pro-модель линейки с кодовым номером V2302A появилась в базе бенчмарка AnTuTu. И там устройство сумело набрать 1 368 597 баллов с разбивкой по категориям: 298 850 баллов CPU, 594 203 GPU, 263 503 за память и 212 041 за пользовательский опыт.

Таким образом, новинка, анонс которой ожидается в ближайшее время, стала самым мощным смартфоном на данный момент.

Напомним, что ранее инсайдеры рассказали об использовании в устройстве процессора MediaTek Dimensity 9200+, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ внутреннего накопителя.

При этом работать устройство будет под управлением Android 13 прямо из коробки. В тестах Geekbench смартфон набрал 2034 баллов в одноядерном тесте и 5245 баллов в многоядерном.

Помимо этого, iQOO Neo8 приписывают 6,78-дюймовый экран с разрешением 2800 x 1260 пикселей, аккумулятор на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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