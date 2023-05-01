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Прощай Core i, привет Core Ultra: Intel переименует часть процессоров

Intel готовится к крупным изменениям в линейке своих процессоров для ноутбуков под кодовым названием Meteor Lake.

Intel переименует часть процессоров
© Ferra.ru

Так, например, стало известно, что компания намерена представить новые модели с названием Core Ultra, где Ultra заменит i в названиях, таких как i3, i5, i7 и i9. Название одного из новых процессоров может быть Intel Core Ultra 5 1003H.

В социальных сетях появились утечки результатов тестирования процессоров в бенчмарке Ashes of the Singularity. Программа указывает на использование 128 исполнительных блоков (1024 унифицированных шейдеров) для встроенного графического процессора Meteor Lake.

Если это подтвердится, то новая сможет предложить производительность на уровне дискретного графического процессора Arc A380, хотя и с некоторыми потерями производительности из-за разделения памяти с A380.

Таким образом, Intel уже совсем скоро представит новый бренд Core Ultra, предлагая свежую линейку процессоров с улучшенными характеристиками и высокой производительностью встроенного графического процессора.

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