Ученые выяснили, каких людей укачивает в виртуальной реальности

Майкл Барнетт-Коуэн и его коллеги провели эксперимент с участием 31 человека. Им предложили через виртуальный шлем поиграть в VR-игру двух типов, с высокой интенсивностью взаимодействия и с низкой. После игры участники должны были решить «субъективную вертикальную задачу» — лежа на боку сообщить, какой для них выглядит вертикальная линия реального мира. Многие люди после VR-сеанса не в состоянии правильно оценивать вертикаль, лежа на боку, она им кажется наклоненной в ту или иную сторону. Вероятно, это связано изменением роли или характера сигналов от вестибулярного аппарата под воздействием виртуальной среды.